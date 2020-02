Dulce Pontes eind 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Dulce Pontes komt eind 2020 naar Utrecht. De Portugese zangeres betreedt samen met haar band het podium van TivoliVredenburg.

Op maandag 14 december 2020 staat de zangeres op de bühne van TivoliVredenburg. Om 19:30 uur opent het poppodium haar deuren. Het optreden start vervolgens om 20:15 uur in de Grote Zaal.

Tickets voor Dulce Pontes zijn te koop via de website van TivoliVredenburg.

De 49-jarige artieste heeft meer in haar mars dan alleen zingen. De vocaliste bespeelt piano en schrijft zelfs haar eigen nummers. Inmiddels heeft Dulce zo’n tien albums op haar naam staan.

Bron: TivoliVredenburg

