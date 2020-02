Tr/st in zomer 2020 naar TivoliVredenburg

Tr/st fans opgelet! De Canadese band komt naar Utrecht. In de zomer van 2020 treden de mannen van Tr/st op bij poppodium TivoliVredenburg.

Op woensdag 10 juni 2020 betreedt de elektronische muziekformatie het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. Het poppodium opent om 19:30 uur haar deuren waarna de show om 20:15 uur van start gaat.

Kaarten voor Tr/st gaan vanaf vrijdag 28 februari 2020 om 13:00 in de verkoop via de website van TivoliVredenburg.

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.