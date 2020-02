Ares in najaar 2020 naar TivoliVredenburg

Ares fans opgelet! De rapper staat in het najaar van 2020 voor een optreden in TivoliVredenburg Utrecht.



De Brabantse Ares betreedt op zaterdag 31 oktober het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren waarna de show om 19:45 uur van start gaat.

Tickets voor Ares zijn vanaf vrijdag 28 februari 10:00 uur te koop via de website van TivoliVredenburg.

De 25-jarige rapper kwam in 2012 met zijn eerste EP genaamd ‘Dichterbij’. Acht jaar later heeft de rapper inmiddels vier albums en acht EP’s op zijn naam staan. Op 9 januari 2020 bracht de artiest zijn album ‘Lotus’ uit. Beluister hieronder één van zijn nieuw uitgebrachte tracks.

Bron: TivoliVredenburg, Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.