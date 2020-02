Avi Kaplan eind 2020 naar Nijmegen en Utrecht

Avi Kaplan gaat in november 2020 op tournee door Europa. De singer-songwriter komt ook naar Nederland en treedt op in Utrecht en Nijmegen.

Maandag 16 november treedt de zanger op bij TivoliVredenburg in Utrecht. De Pandora-zaal opent om 20:00 uur waarna het optreden om 20:45 van start gaat. Op dinsdag 17 november 2020 komt de artiest naar Doornroosje in Nijmegen. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren. De show start vervolgens om 19:45 uur.

Tickets voor Avi Kaplan zijn vanaf vrijdag 28 februari 2020 om 10:00 uur te bestellen via de website van TivoliVredenburg en Doornroosje.

Op vrijdag 28 februari 2020 brengt Avriel zijn nieuwste EP ‘I’ll Het By’ uit. Beluister hieronder één van zijn nummers ‘Quarter Past Four’.

Bron: TivoliVredenburg, Doornroosje, Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

