Kevin Morby in zomer 2020 naar Utrecht en Leeuwarden

Kevin Morby gaat op wereldtournee. Als onderdeel van zijn wereldtournee komt Kevin Morby in de zomer van 2020 naar Nederland. De Amerikaanse singer-songwriter geeft optredens in Leeuwarden en Utrecht.

Kevin Morby naar Leeuwarden en Utrecht

De 31-jarige zanger staat op zaterdag 18 juli 2020 op de planken van TivoliVredenburg. Het poppodium opent om 19:30 uur haar deuren waarna de show om 20:15 uur van start gaat. Op zondag 19 juli 2020 is de artiest tevens te zien bij festival ‘Welcome to The Village’.

Kaartverkoop

Tickets voor Kevin Morby zijn te koop via de websites van TivoliVredenburg en Welcome to The Village.

Beautiful strangers

Morby’s grootste hit ‘Beautiful Strangers’, verscheen in 2016 en heeft inmiddels ruim 2,7 miljoen weergaven op YouTube. Beluister het nummer hieronder.

Bron: TivoliVredenburg, Kevinmorby.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​

Deel artikel:

Reacties