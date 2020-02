Dit zijn de Eurovisie Songfestival inzendingen van 2020

Het Eurovisie Songfestival komt naar Nederland. Welke landen doen er mee en welke artiesten kun je verwachten? We hebben de inzendingen op een rijtje gezet.

Het muziekfestival vindt dit jaar plaats in Ahoy Rotterdam. Welke landen doen in 2020 mee en wie vertegenwoordigt welk land? Kijk hieronder voor een overzicht van de inzendingen.

Nederland ging er in 2019 na 44 jaar eindelijk met de winst vandoor doordat Duncan in de finale 492 punten haalde. Zoals gebruikelijk organiseert het winnende land van voorgaande editie de opvolgende editie van het Eurovisie Songfestival.

Bron: Eurovision, Eurovision.tv

