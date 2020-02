Royal Park Live kondigt komst Nile Rodgers en Racoon aan

Royal Park Live heeft twee nieuwe namen aangekondigd! Niemand minder dan Nile Rodgers en Racoon staan aankomende zomer in de tuin van Paleis Soestdijk.

Nile Rodgers en Racoon komen naar Paleis Soestdijk! Concertreeks Royal Park Live kondigde de acts op donderdagochtend aan. Rodgers en zijn funkband Chic staan op donderdag 9 juli 2020 in de paleistuin. Racoon betreedt het podium een dag later, op vrijdag 10 juli 2020. Eerder kondigde de zomerse concertreeks al de komst van niemand minder dan Bryan Ferry, De Dijk, Jamie Cullum en Van Morrison aan.

Tickets voor de shows van Nile Rodgers en Racoon gaan op maandag 24 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Royal Park Live.

Bron: Royal Park Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.