Grandmaster Flash naar Hoofdorp, Oss en Den Haag

Grandmaster Flash komt naar Nederland! De Amerikaanse hiphoplegende is in het voorjaar van 2020 te zien bij poppodium Duycker, Groene Engel en Het Paard.

Grandmaster Flash in concert

Fans kunnen een weekend lang genieten van oldschool hiphop. Op vrijdag 17 april 2020 staat Grandmaster Flash in het Hoofddorpse poppodium Duycker. Op zaterdag 18 april 2020 bestijgt de dj het podium van De Groene Engel in Oss en op 19 april 2020 sluit hij af in Paard in Den Haag. In november 2019 stond de ‘draaitafelwetenschapper’ op de bühne van TivoliVredenburg.

Concertkaarten

Tickets voor Grandmaster Flash zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar via de website van Poppodium Duycker, Groene Engel en Paard.

The sound of early hiphop

Joseph Saddler, beter bekend als Grandmaster Flash, startte zijn muzikale carrière in de vroege jaren 70; the early hiphop era. Saddler groeide op in Bronx New York. In 2019 ontving de hiphoplegende een ‘nobelprijs voor de muziek’ vanwege zijn muzikale prestaties. In 2007 werd Grandmaster Flash and the Furious Five de allereerste hiphopgroep ooit die werd ingewijd in de legendarische Rock and Roll Hall of Fame.

Bron: Paard, De Groene Engel, De Duycker, Grandmaster Flash

