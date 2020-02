Richard Thompson naar Amsterdam, Eindhoven en Groningen

Richard Thompson fans opgelet! De Britse zanger geeft aankomend voorjaar drie soloshows in Amsterdam, Eindhoven en Groningen.

Richard Thompson naar Nederland

Richard Thompson komt naar Nederland! De Britse gitarist en zanger geeft op maandag 22 juni 2020 een concert in De Oosterpoort, Groningen. Een dag later, op 23 juni, staat Thompson in het Muziekgebouw Eindhoven en op 24 juni in de Waalse Kerk te Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor Richard Thompson gaan op vrijdag 21 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar op de site van Spot, Muziekgebouw Eindhoven en Melkweg.

Fairport Convention

Richard Thompson was één van de oprichters van Fairport Convention, een Britse folkrockband in de jaren 60. In 2018 kwam zijn 19e soloalbum 13 Rivers uit.

Bron: SpotGroningen, Facebook, Richard Thompson-music

