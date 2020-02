Michalis Hatzigiannis in najaar 2020 naar Melkweg

Michalis Hatzigiannis komt naar Nederland! In mei 2020 staat de Griekse popster op de bühne van De Melkweg in Amsterdam.

Michalis Hatzigiannis naar Melkweg

Hatzigiannis reist na een lange pauze langs verschillende Europese podia en bezoekt daarbij ook Nederland. Het concert vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 in de Amsterdamse Melkweg. verwacht een avond vol energieke tracks en ontroerende ballads. De show start om 19:30 uur.

Concertkaarten

Tickets voor Michalis Hatzigiannis zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Olympische spelen

Michalis Hatzigiannis werd geboren aan de Griekse zijde van Cyprus. In 2004 trad de zanger op bij de Olympische Spelen in Athene. Als 20-jarige mocht de singer-songwriter zich de jongste uitvoerder op de sluitingsceremonie noemen. Bovendien is zijn tiende album in 2007 platina gegaan. Eén van zijn bekende hits An Mou Tilefonouses (If You’d Called) stond maandenlang in de Griekse muzieklijst en is daarmee één van zijn populairste ballads.

