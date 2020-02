Got Talents’ 100 Voices of Gospel naar TivoliVredenburg

100 Voices of Gospel komt naar Nederland! Het honderdkoppige koor brengt hun ‘Tour of Peace’ naar poppodium TivoliVredenburg in Utrecht.

100 Voices of Gospel naar Tivoli Vredenburg

Goed nieuws voor gospel fans! Gospelgroep 100 Voices of Gospel komt naar Nederland. Op woensdag 28 april 2021 brengt het multiculturele gezelschap een bezoek aan TivoliVredenburg te Utrecht. Dat meldt de groep op Instagram. Aanleiding voor het concert is een wereldtournee genaamd: ‘The Tour For Peace’.

Kaartenverkoop

Tickets voor 100 Voices of Gospel zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Brittain’s Got Talent

100 Voices of Gospel participeerden in 2016 aan de talentenjacht Brittain’s Got Talent en bereikten daarmee de finale.

Bron: Tivoli Vredenburg, Instagram, The Sun

