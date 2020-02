Mudhoney in 2020 naar Doornroosje en Paradiso Noord

Mudhoney komt naar Nederland! De Amerikaanse band is in oktober 2020 te zien in Nijmegen en en Amsterdam.

Mudhoney Nijmegen en Amsterdam

Op zaterdag 3 oktober 2020 is de band om 20:15 uur te zien bij Doornroosje in Nijmegen. Op zondag 11 oktober 2020 om 20:30 uur speelt de muziekgroep bij Paradiso Noord in Amsterdam. Aanleiding van de optredens in Nederland is een wereldtour die eind februari 2020 van start gaat.

Kaartverkoop

Mudhoney tickets zijn per direct te koop via de websites van Paradiso en Doornroosje

Over de band

De vierkoppige band werd opgericht in 1988. Het viertal, bestaande uit voorman en zanger Mark Arm, gitarist Steve Turner, Drummer Dan Peters en Bassist Guy Maddison, heeft tot op heden vijf EP’s en negen albums uitgebracht.

Bron: Paradiso, Doornroosje, Mudhoneysite.com

