Billy Cobham naar Metropool Enschede

Billy Cobham komt naar Nederland! Als onderdeel van zijn Europese tour geven de Panamese drummer en zijn band een concert in Metropool te Enschede



Het optreden vindt plaats op donderdag 13 mei 2020 met band op in de Hertog Jan Zaal. Metropool Enschede opent om 19:00 uur haar deuren waarna het optreden om 20:00 uur begint. Aanleiding voor de tournee is het nieuwe album getiteld ‘Tierra del Fuego’ dat deze maand verschijnt.

Kaartverkoop

Tickets voor Billy Cobham zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn onder andere te koop via de website van Metropool.

Legendarische Drummer

Een passie voor muziek is van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Zo was Billy’s vader pianist en zijn moeder zangeres. Op 8-jarige leeftijd gaf Cobhan zijn eerste betaalde show en op zijn 14e werd hij lid van een drumvereniging. Inmiddels heeft Cobham een mooie carrière achter de rug waarin hij ruim veertig albums uitbracht. Daarnaast werkte hij aan ruim 300 platen mee, waaronder die van rock- en popiconen als, Jack Bruce, Quincy Jones, Peter Gabriel en James Brown.

