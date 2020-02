Adam Lambert brengt The Velvet Tour naar AFAS Live

Adam Lambert geeft aankomend in september een soloshow in Nederland! De Amerikaanse zanger reist in het kader van ‘The Velvet Tour’ naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live.

Adam Lambert in september naar AFAS Live

De 38-jarige Lambert heeft in mei al twee grote concerten in de Ziggo Dome op het programma staan met de iconische band Queen, maar keert enkele maanden later terug naar Amsterdam voor een soloshow. De extravagante zanger staat op donderdag 3 september in AFAS Live. Het optreden is onderdeel van ‘The Velvet Tour’. De tournee staat in het teken van Adams nieuwe album ‘Velvet’, dat in maart verschijnt.

Concertkaarten

