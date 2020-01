M.O.P. en Lords of the Underground samen naar Q-Factory

M.O.P. en Lords of the Underground komen naar Nederland! De hiphopgroepen reizen in april naar Amsterdam voor een gezamenlijke show in Q-Factory.

M.O.P. en Lords of the Underground naar Q-Factory

Twee legendarische hiphop-acts op één avond! M.O.P. en Lords of the Underground komen aankomende lente samen naar de Q-Factory in Amsterdam. De hiphopformaties betreden het Amsterdamse podium op woensdag 8 april. Het poppodium meldt dat de groepen het publiek zullen trakteren op een onvergetelijke Golden Era-avond.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: Q-Factory Amsterdam

