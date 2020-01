Hello Festival 2020 kondigt 3 Doors Down, Kaiser Chiefs en meer aan

De organisatie van Hello Festival 2020 heeft de namen bekendgemaakt! Zo komen onder meer 3 Doors Down, Kaiser Chiefs en Kris Kross Amsterdam naar het muziekfestijn.

Festivalgangers opgelet! De organisatie van Hello Festival 2020 heeft de namen voor de aankomende editie bekendgemaakt. Zo komt onder andere 3 Doors Down met een exclusieve festivalshow naar de mainstage van het muziekfeest. Ook de Britse band Kaiser Chiefs en de mannen van Kris Kross Amsterdam staan op een van de vier podia.

Benieuwd naar alle namen die tot nu toe bevestigt zijn? Bekijk de line-up hieronder:

Zaterdag 6 juni 2020:

Zondag 7 juni 2020:

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van het festival.

De aankomende editie vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 aan de Grote Rietplas in Emmen. Op het terrein bevinden zich vier podia waar de eerder genoemde artiesten te zien zullen zijn. Tijdens de editie van vorig jaar waren onder andere Keane, Wulf en Gavin James te zien.

Bron: Hello Festival

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.