Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer naar Nederlandse poppodia

In de zomer van 2020 komen twee iconen uit de popcultuur samen met Lavinia Meijer voor een aantal bijzondere avonden naar Nederlandse poppodia.

Drie iconen uit de muziekindustrie komen met een bijzondere show! Componist Philip Glass, punkicoon Iggy Pop en harpist Lavinia Meijer slaan de handen ineen voor een aantal avonden vol muziek, gedichten en een goed gesprek.

Bekijk hier een overzicht van de data en -locaties:

Tickets voor de bijzondere avond zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 9:00 uur te verkrijgen via de websites van de desbetreffende locaties. Uitverkocht? Kijk hier!

