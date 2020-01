MadNes Festival maakt line-up 2020 bekend

De organisatie van MadNes Festival heeft de line-up van de aankomende editie bekend gemaakt. Acts als Jack and the Weatherman, 45ACIDBABIES, Bad Nerves, Dat Brass, Destructive Penguins en vele anderen zijn dit jaar te zien tijdens het Amelandse Festival.



MadNes Festival 2020

Op 3, 4 en 5 juli barst MadNes Festival los op strand Nes van Ameland. MadNes is een surf-, skate-, cultuur- en muziekfestival waarbij de bezoeker zich gedurende een weekend kan vermaken met allerlei sporten, cultuur,creativiteit, duurzame projecten, veel gekte en bijzonder veel muziek.

Line-up 2020

Voor de editie van 2020 kan de MadNes bezoeker zo’n 45 vette bands en DJ’s verwachten. Bevestigde acts zijn: Jack and the Weatherman | 45ACIDBABIES | Bad Nerves (UK) | Dat Brass (UK) | DJ

Brutus | Destructive Penguins | Gecko Club (UK) | Ocean Tribe | DRUIPREK | DJ TinWishTin | Aidan & the Wild | Jade PraiZe | ØKAPÍ Collectief | Moonshine Brigade | Big Jimmy and his 7 inches | Mark Roggebrood | Ramallah Rising | Baltic Bastian | Glitterkots en de Nasmaak | DJ Pijpgarantie

Sportclinics en cultuurprogramma

Naast een uitgebreid muziekprogramma, onderscheid MadNes zich met een ruim aanbod sportclinics en een cultureel programma.

Bevestigde sporten zijn: Golfsurfen | Windsurfen | Skateboarden | BMX | Pumptrack | Blokarten | Acroyoga | Surf Skate | Expeditie MadNes | Sick Boardshop |

Bevestigd cultuurprogramma: Lucky People Center | Salsa Workshop | Fotografie Workshop | Bigsby Singing Barber | KOMPOST | Magic Tom & Yuri | VAAF |

Tickets MadNes

De kaartverkoop voor Madnes Festival 2020 gaat op zaterdag 1 februari 2020 om 11:00 uur van start via de website van MadNes. Meer weten? Check www.madnesfestival.nl voor meer info en kom alvast in de stemming met de onderstaande promovideo.

Foutje gezien? Mail de redactie.​