Gino Vannelli tweemaal naar Cultuurpodium Boerderij

Fans van Gino Vannelli opgelet! De Canadese zanger komt in het najaar van 2020 maar liefst twee keer naar Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.

Gino Vannelli naar Cultuurpodium Boerderij

Gino Vannelli komt terug naar Nederland! Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020 betreedt de wereldberoemde singer-songwriter het podium van Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer. Tijdens de concerten zal de Canadees zijn status van krachtige en innovatieve live-performer wederom proberen waar te maken.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Cultuurpodium Boerderij. Uitverkocht? Kijk hier!

Succesvol

In ruim 40 jaar verkocht Gino meer dan 20 miljoen albums. Het meest bekend is de succesvolle Canadese zanger en tekstschrijver van de hits ‘People Gotta Move’, ‘Hurts To Be In Love’ en ‘Wild Horses’. Gino combineert pop, rock, jazz, soul en zelfs klassieke muziek. Dit in combinatie met zijn onderscheidende stem levert een uniek en eigen geluid op.

