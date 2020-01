Drie extra voorstellingen Brigitte Kaandorp in Carré

Goed nieuws voor fans van Brigitte Kaandorp! De succesvolle cabaretdiva mag wegens succes drie shows aan haar reeks cabaretvoorstellingen toevoegen.

Extra shows Brigitte Kaandorp

Brigitte Kaandorp mag wegens het succes van haar cabaretvoorstelling maar liefst drie shows extra doen. De voorstellingen vinden plaats in het Koninklijk Theater Carré op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 mei 2020.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 januari 2020 om 9:00 uur verkrijgbaar via de website van het Koninklijk Theater Carré. Uitverkocht? Kijk hier!

Voorstelling Ehh..

Op de website van de grappenmaker lezen we het volgende over haar show: “Bewapend met haar onverwoestbare humor, haar ontspannen relativeringsvermogen en haar loepzuivere zangstem neemt zij de laatste ontwikkelingen met u door.” Met de reeks shows reist de kleinkunstenaar al ruim een jaar langs Nederlandse theaterzalen. Eerder was al aangekondigd dat ze de reeks af zou sluiten met een drietal shows in Carré, daar zijn nu dus nog drie shows aan toegevoegd.

Bron: Koninklijk Theater Carré

