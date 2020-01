BTS brengt in februari 2020 nieuw album uit

K-popband BTS brengt in februari een gloednieuw album uit! De plaat heet ‘Map Of The Soul: 7’ en is de opvolger van het in 2019 verschenen ‘Map Of The Soul: Persona’.

De Zuid-Koreaanse band BTS gaat in 2020 verder waar het 2019 mee heeft afgesloten. De K-popformatie brengt op vrijdag 21 februari 2020 zijn nieuwste plaat ‘Map Of The Soul: 7’ uit. Op het album staat de single ‘Boy With Luv’, een samenwerking met de Amerikaanse zangeres Halsey. Daarnaast heeft de Britse artiest Ed Sheeran meegeschreven aan het nummer ‘Make It Right’.

Benieuwd naar hoe zevenkoppige formatie ontstaan is, waar de fanbasenaam ‘ARMY‘ voor staat of welke albums de Bangtan Boys allemaal al hebben uitgebracht? Check dan dit artikel!

