Sebadoh in voorjaar 2020 naar Bitterzoet Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Sebadoh! De Amerikaanse indie-rockformatie reist dit voorjaar af naar Nederland voor een show in de Bitterzoet te Amsterdam.

Sebadoh naar Bitterzoet

Fans van Sebadoh opgelet! Op maandag 9 maart 2020 staan de indierockers op het podium van Bitterzoet te Amsterdam. Tijdens de show kunnen bezoekers muziek van het in mei 2019 verschenen album ‘Act Suprised’ verwachten, aangevuld met eerdere hits.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Nieuw materiaal

Op vrijdag 24 mei 2019 verscheen het recentste werk van Sebodah. ‘Act Suprised’ is het negende studioalbum van de indie-rockformatie en was daarnaast het eerste wapenfeit sinds zes jaar.

Op de plaat bewijzen de bandleden nog steeds een bijzonder hoog muzikaal niveau te kunnen behalen. Zo schreef Pitchfork over het album het volgende: “Though often hailed as lo-fi folk heroes who taught indie rockers how to get in touch with their feelings, Sebadoh were also weirdo hardcore kids raised on Minutemen and Meat Puppets, and those eccentric influences are given more room to run wild here.”

Bron: Paradiso

