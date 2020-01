Dinand Woesthoff komt in voorjaar met soloplaat

Dinand Woesthoff brengt in het voorjaar een gloednieuw album uit. De voormalige leadzanger van Kane maakt hiermee in 2020 zijn solodebuut.

Nieuw album Dinand Woesthoff

Goed nieuws voor fans van Kane! Dinand Woesthoff, voormalig leadzanger van de Haagse rockband, komt in het voorjaar van 2020 met zijn solodebuut. Nadat de band in 2014 stopte, sloot de artiest een platencontract bij Sony Music, waarvan het aankomende album de bekroning is.

In gesprek met het AD vertelt de singer-songwriter: “Ik ben er vier jaar mee bezig geweest. Dit jaar gaat het komen. Het is een soloproject. Ik ben er heel blij mee dat ik de muziek weer heb mogen vinden.”

Wanneer het verschijnt, welke naam het krijgt en hoeveel tracks de plaat bevat is vooralsnog onbekend.

Bron: NU

Foutje gezien? Mail de redactie.​