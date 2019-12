De Kift geeft albumreleaseparty in Paradiso Amsterdam

Fans van De Kift opgelet! De Nederlandse bandleden komen in het voorjaar van 2020 met een gloednieuw album en bijbehorende releaseparty in Paradiso Amsterdam.

De Kift brengt in het voorjaar van volgend jaar een nieuw album uit. Het is naar eigen zeggen “een album met energieke, dansbare muziek, gemaakt met festivals, zomer, circustenten en kermiswind in het hoofd“. Verdere informatie is vooralsnog onbekend, maar dat weerhoudt de formatie er niet van om een releaseparty aan te kondigen. Op zaterdag 18 april 2020 staat de groep op het podium van Paradiso te Amsterdam.

Tickets voor het bijzondere optreden zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Bekend van

Sinds de oprichting in 1988 maakt de formatie een energieke mengvorm van pop-, fanfare-, jazz-, en volksmuziek. Kenmerkend zijn de teksten, die afkomstig zijn uit de wereldliteratuur en naar het Nederlands zijn vertaald en bewerkt. De band bracht tot nu toe elf studioalbums uit, werkte mee aan verschillende theater-, film- en samenwerkingsprojecten en schreef daarnaast muziek voor film en televisie.

