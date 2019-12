Nelly in voorjaar 2020 exclusieve naar 013 Tilburg

Goed nieuws voor fans van Nelly! De Amerikaanse rapper en r&b zanger keert in maart 2020 terug naar Nederland voor een show in 013.

Nelly naar 013

Nelly komt terug naar Nederland! De Amerikaanse rapper reist in maart 2020 naar Tilburg, voor een exclusieve show. Het optreden in 013 is het enige concert dat de r&b zanger de aankomende tijd in Nederland speelt. De hiphopartiest betreedt het Brabantse podium op zondag 29 maart 2020.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 20 december 2019 om 11:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Over de artiest

Cornell Iral Haynes Junior bracht zijn debuutalbum ‘Country Grammar‘ uit in 2000. De hiphop artiest heeft samengewerkt met grote namen, waaronder Pharrel, Nicky Minaj, Justin Timberlake, Janet Jackson en Snoop Dogg. In april 2018 bracht de zanger samen met de jonge artiest ‘Jacquees‘ het nummer ‘Freaky With You’ uit. De song is een ode aan de R&B uit de jaren negentig. Het is tevens een remake van de hitsingle ‘Freak Me’ van de artiest ‘Silk’.

Benieuwd naar het nummer? Beluister het hieronder:

Bron: 013

