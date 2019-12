Indian Summer Festival 2020 bevestigt namen

De acts voor Indian Summer 2020 zijn bekendgemaakt! Op zaterdag 27 juni 2020 staan onder anderen Kensington, Krezip en Lil’Kleine op het podium van het festival.

Indian Summer Festival 2020

Het muziekevenement vindt in 2020 plaats op 27 juni in Recreatieterrein Geestmerambacht. De organisatie heeft de inmiddels de namen bekendgemaakt. Tijdens de editie van 2020 zijn onder anderen Kensington, Krezip, Lil’Kleine en Di-Rect te zien. De complete line-up is te vinden op de website van het festival.

Tickets

Kaarten voor het festival zijn vanaf zaterdag 21 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Indian Summer.

Weekend

Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 27 juni 2020. Naast de mogelijkheid om een dagticket te kopen, biedt de organisatie ook de optie tot een verblijf van drie dagen. Met een weekendticket kunnen bezoekers naast een bezoek aan het festivalterrein op zaterdag, ook de rest van het weekend genieten van een uitgebreid camping programma.

Bron: Indiansummerfestival.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​