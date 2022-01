Stromae in 2023 naar de Ziggo Dome in Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Stromae! De populaire Belg komt in het voorjaar van 2023 naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor een tweede concert in Nederland.

Stromae in 2023 naar Ziggo Dome

Paul van Haver, de daadwerkelijke naam van de populaire singer-songwriter, kondigde eerder al een concert in AFAS Live aan, dat in februari 2022 plaats moet vinden. Daar heeft Stromae nu een tweede Nederlandse show aan toegevoegd! De muzikant keert op vrijdag 14 april 2023 terug in Amsterdam voor een groot concert in de Ziggo Dome. De show is onderdeel van zijn ‘Multitude Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 21 januari 2022 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

