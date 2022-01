Il Divo zet tournee door ondanks overlijden zanger Carlos Marín

Il Divo heeft besloten om zijn aankomende tournee door te zetten, ondanks het overlijden van zanger Carlos Marín. De groep laat weten dat de shows met een vervanger door zullen gaan.

Il Divo tour gaat door

De Spaanse Il Divo-zanger Carlos Marín stierf op 19 december in een ziekenhuis in het Britse Manchester, volgens zijn familie aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het was daarom enige tijd onduidelijk of de aankomende tour van de zanggroep door zou gaan. De band laat inmiddels via social media weten dat de concerten doorgang zullen vinden.

De tournee is omgedoopt tot ‘Greatest Hits Tour’ en tijdens de concerten wordt stilgestaan bij het overlijden van Marín. De groep wordt tijdens de aankomende tour bijgestaan door de Mexicaans-Amerikaanse zanger Steven LaBrie. Il Divo staat op zondag 6 november 2022 op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam.

Bron: Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​