Chris de Burgh naar Carré Amsterdam in 2022

Goed nieuws voor fans van Chris de Burgh. De singer-songwriter geeft in het najaar van 2022 een concert in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Chris de Burgh Carre Amsterdam

Het optreden vindt plaats op dinsdag 15 november 2022 om 20:00 uur in de theaterzaal van Carré Amsterdam. Tijdens de show kunnen Chris de Burgh-fans rekenen op grote hits en nummers afkomstig van het 27e studioalbum The Legend of Robin Hood.

Chris de Burg tickets

Tickets voor Chris de Burgh gaan op vrijdag 17 december 2021 in de voorverkoop. De online kaartverkoop start om 10:00 uur via de website van het theater.

Bron: Koninklijk Theater Carré in Amsterdam

Foutje gezien? Mail de redactie.​