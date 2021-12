Normaal concert op tractorpulling terrein Lochem in 2022

Klaar om olderwets te Høken? Normaal geeft in het voorjaar van 2022 een concert op het Tractorpulling terrein in Lochem! Naast Normaal zullen DI-RECT, Sloper en BZB gastoptredens verzorgen.

Normaal keert terug naar Lochem! Na een succesvol optreden in 2019 met ruim 20.000 bezoekers, vonden de mannen het tijd voor een nieuwe editie genaamd: Olderwets Høken. Op donderdag 26 mei 2022 staan Bennie Jolink en zijn band op het Tractorpulling terrein in Lochem.

Normaal tickets gaan op vrijdag 17 december 2021 in de verkoop. De online kaartverkoop verloopt o.a. via de website van Ticketmaster.

