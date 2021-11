Pearl Jam verplaatst Ziggo Dome concerten naar juli 2022

Pearl Jam heeft zijn concerten in de Ziggo Dome met een maand verplaatst. De band, die in juni 2022 het Amsterdamse podium zou betreden, heeft de shows naar juli 2022 verschoven.

Pearl Jam komt in juli 2022 naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Eddie Vedder en co. zien zich door ‘onverwachte logistieke problemen’ genoodzaakt om de twee concerten een maand te verplaatsen.

De Amerikaanse band staat nu op zondag 24 en maandag 25 juli 2022 in de Amsterdamse concertzaal. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data, zo meldt de Ziggo Dome op haar website. Pinkpop-bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken: De headlineshow op 18 juni van de rockers op het Limburgse festival blijft gewoon staan.

Bron: Ziggo Dome

