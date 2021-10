Britney Spears post naaktfoto’s op Instagram

Britney Spears fans opgelet! De zangeres heeft haar sociale media volgers zojuist op een reeks pikante naaktfoto’s getrakteerd.

Naaktfoto’s Britney Spears

Britney Spears is momenteel op vakantie met haar verloofde Sam Asghari. Op Instagram postte de 39-jarige zangeres een een reeks vakantiefoto’s waaronder een mooi tropisch strand en enkele naaktfoto’s waarbij haar borsten en billen slechts zijn bedekt met een bloemetjes-emoji.

View this post on Instagram Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears)

Photoshop?

De comments van haar fans zijn wisselend. De één is razend enthousiast, anderen vinden het wat minder dat Britney zichzelf zo blootgeeft. Verder wordt steen en been geklaagd over de ogenschijnlijk slordige Photoshop-poging. Zo is er een duidelijke kromming in de badkuip achter Britney te zien. De zangeres stelt echter dat de badkuip een kromming van zichzelf heeft. Wat denk jij?

Bron: Instagram

Foutje gezien? Mail de redactie.​