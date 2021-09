Guus Meeuwis langs poppodia met ‘In de Basis Clubtour’

Guus Meeuwis gaat touren! De Brabantse singer-songwriter reist in november en december langs poppodia door heel Nederland.

Guus Meeuwis kondigt ‘In de Basis Clubtour’ aan

Goed nieuws voor fans van Guus Meeuwis! De zanger begint in november aan een bijzondere clubtour. Tijdens de ‘In de Basis Clubtour’ brengt de singer-songwriter zijn grootste hits terug naar de basis. Bekende nummers, in een nieuw, puur jasje. Guus en zijn band staan eind 2021 in de volgende Nederlandse poppodia:

5 november 2021: Hedon, Zwolle

Hedon, Zwolle 12 november 2021: Metropool, Hengelo

Metropool, Hengelo 14 november 2021: Paradiso, Amsterdam

Paradiso, Amsterdam 19 november 2021: Muziekgieterij, Maastricht

Muziekgieterij, Maastricht 2 december 2021: De Oosterpoort, Groningen

De Oosterpoort, Groningen 9 december 2021: Paard, Den Haag

Paard, Den Haag 11 december 2021: Doornroosje, Nijmegen

Doornroosje, Nijmegen 16 december 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

TivoliVredenburg, Utrecht 20 december 2021: Effenaar, Eindhoven

Effenaar, Eindhoven 22 december 2021: 013, Tilburg

Concertkaarten

Tickets voor de clubtour gaan op zaterdag 25 september om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de poppodia, en/of de website van Ticketmaster.

Bron: Twitter

