Evenementenbranche komt opnieuw in actie met protestmars ‘Unmute Us’

De Nederlandse evenementenbranche laat zaterdag opnieuw van zich horen. De sector gaat de straat op met protestmars ‘Unmute Us’, om te protesteren tegen het willekeurige overheidsbeleid rondom evenementen.

Evenementenbranche opnieuw de straat op met ‘Unmute Us’

De culturele sector organiseert zaterdag in elf verschillende steden een mars om te protesteren tegen het overheidsbeleid rond evenementen. De branche organiseerde eerder in augustus al eenzelfde protestmars, waar ruim 70.000 demonstranten op af kwamen. Desondanks bleef een reactie vanuit Den Haag uit.

Daarom gaat de branche op zaterdag 11 september opnieuw de straat op. “We stoppen niet voordat we gehoord worden”, schrijft de sector in een statement. “De boodschap: Stop de willekeur en laat ons open gaan!

“We willen weer vooruit kunnen kijken”

De sector benadrukt in het statement het belang van evenementen: “We moeten opkomen voor de Nederlandse evenementenbranche die al ruim anderhalf jaar stil ligt. Voor alle 101.000 mensen die hierin werkzaam zijn én haar vele bezoekers. We moeten strijden voor alle jongvolwassenen die momenteel psychische problemen ervaren. Voor onze bezoekers die ons nodig hebben om te ontladen van de dagelijkse structuur, om zichzelf te kunnen zijn binnen de veilige omgeving die wij samen creëren, om de zorgen even te kunnen vergeten. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken. Want perspectief hebben we nog steeds niet.”

De tweede ‘Unmute Us’ protestmars vindt op zaterdag 11 september om 14:00 uur plaats in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Bron: Unmute Us

Foutje gezien? Mail de redactie.​