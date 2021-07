Bullet For My Valentine begin 2022 naar 013 Tilburg

Bullet For My Valentine komt naar Nederland. De metalband reist in januari 2022 naar Tilburg voor een show in poppodium 013.

Bullet For My Valentine naar 013

Goed nieuws voor fans van Bullet For My Valentine! De metalband uit Wales komt aankomend najaar met een gloednieuwe plaat en bij een nieuw album hoort natuurlijk ook een tour. De band brengt zijn tournee begin volgend jaar naar poppodium 013 in Tilburg. Frontman Matt Tuck en co. betreden het Brabantse podium op donderdag 27 januari 2022.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op dinsdag 27 juli om 11:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

