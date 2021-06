De Staat in februari naar Gashouder en Doornroosje

De Staat heeft een internationale tour aangekondigd voor 2022. De Nederlandse band treedt volgend jaar op in Doornroosje en de Gashouder.

De Staat naar Doornroosje en Gashouder

De Staat gaat touren! De populaire band reist volgend jaar langs zalen in onder meer Londen en Parijs, maar speelt ook ‘gewoon’ twee shows in Nederland. Zo komen frontman Torre Florim en co. op 24 februari 2022 naar thuisstad Nijmegen voor een concert in Doornroosje. De band staat op 26 februari 2022 in de Gashouder in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor beide shows gaan op donderdag 24 juni om 12:00 uur iu de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

