Kaleo begin januari naar AFAS Live in Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Kaleo. De IJslandse band komt volgend jaar naar Nederland voor een concert in AFAS Live.

Kaleo in 2022 naar AFAS Live

Kaleo komt naar Nederland! De rockband reist begin 2022 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live. De IJslandse groep betreedt het Amsterdamse podium op vrijdag 21 januari 2022. Het concert is onderdeel van de ‘Fight or Flight Tour’, ter promotie van het in 2021 uitgebrachte album ‘Surface Sounds’.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 25 juni 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​