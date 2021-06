Iggy Pop in zomer 2022 naar TivoliVredenburg Utrecht

Iggy Pop komt naar Nederland! De iconische zanger staat in juni 2022 op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

Iggy Pop naar TivoliVredenburg

De 74-jarige James Newell Osterberg Jr., zoals de zanger daadwerkelijk heet, staat al sinds de jaren zestig op het podium en verdiende in de decennia die volgden de legendarische bijnaam ‘Godfather of Punk’. Iggy reist op woensdag 22 juni 2022 naar Utrecht voor een exclusief concert in poppodium TivoliVredenburg.

Concerkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 18 juni 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Bron: TivoliVredenburg

