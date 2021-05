Marco Borsato op clubtour langs poppodia

Marco Borsato heeft een clubtour aangekondigd! De zanger reist tussen november 2021 en januari 2022 langs poppodia door heel Nederland.

Marco Borsato kondigt clubtour aan

Marco Borsato keert terug op het podium! De zanger en zijn band staan eind 2021 en begin 2022 in zalen door het hele land. De 54-jarige zanger begint zijn tour in november 2021 met een show in Patronaat Haarlem, om vervolgens in januari 2022 af te sluiten met een concert in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg.

Borsato reist aankomende winter langs de volgende acht poppodia:

30 november 2021: Patronaat, Haarlem

Patronaat, Haarlem 6 december 2021: Paard, Den Haag

Paard, Den Haag 14 december 2021: Hedon, Zwolle

Hedon, Zwolle 22 december 2021: De Oosterpoort, Groningen

De Oosterpoort, Groningen 5 januari 2022: 013, Tilburg

013, Tilburg 9 januari 2022: Paradiso, Amsterdam

Paradiso, Amsterdam 13 januari 2022: Doornroosje, Nijmegen

Doornroosje, Nijmegen 18 januari 2022: TivoliVredenburg, Utrecht

Concertkaarten

Tickets voor de clubtour gaan op vrijdag 28 mei 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

