Sting, Lionel Richie en meer in 2022 alsnog naar Bospop

Bospop 2022 heeft een flinke lading namen aangekondigd! Onder meer Sting, Lionel Richie en Kensington staan volgend jaar op de podia van het festival.

Bospop 2022 heeft zijn eerste lading namen aangekondigd! Het festival zag zijn laatste twee edities door het coronavirus in het water vallen, maar herbevestigt nu een flink aantal grote acts. Zo komen onder meer Sting, Lionel Richie, Beth Hart, Sinéad O’Conner, Melissa Etheridge, Kensington, Seasick Steve en Passenger naar het festival in Weert.

De aankomende editie van Bospop vindt op 8, 9 en 10 juli 2022 plaats. Reeds gekochte kaarten voor de geannuleerde edities blijven gewoon geldig, zo meldt de organisatie. De verkoop van nieuwe tickets gaat op zaterdag 19 juni om 10:00 uur van start. Meer info is te vinden op de website van het Limburgse festival.

Bron: Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.