Ziggo Dome en AFAS Live openen deuren voor evenement ‘Celebrate Life’

Heineken, ID&T en MOJO komen samen met een grootschalig evenement ‘op de dag dat het weer mag’. De Ziggo Dome en AFAS Live openen hun deuren voor het event genaamd ‘Celebrate Life’.

Na ruim een jaar zonder volle concert- en theaterzalen, komt het podium weer in zicht! Evenementorganisatoren ID&T en MOJO bundelen samen met Heineken de krachten om een grootschalig evenement te organiseren ‘op de dag dat het weer mag’. Zodra de coronamaatregelen het toelaten vindt het event ‘Celebrate Life’ plaats in de Ziggo Dome en AFAS Live.

Het evenement wordt om 18:30 uur afgetrapt in AFAS Live met een concert van De Jeugd van Tegenwoordig, Maan, Ronnie Flex en Vunzige Deuntjes Soundsystem. De Ziggo Dome opent om 21:30 uur zijn deuren voor een dance-event met onder anderen Benny Rodrigues, Freddy Moreira, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve en Sunnery Hames & Ryan Marciano.

De datum voor het eerste grote feest sinds de wereldwijde pandemie blijft voorlopig dus nog even een vraagteken. “Dit evenement zal pas plaatsvinden zodra de coronamaatregelen met betrekking tot capaciteit, anderhalve meter afstand, en de mondkapjesplicht voor evenementen zijn opgeheven”, meldt de Ziggo Dome op zijn website. Geïnteresseerden kunnen zich inmiddels wel aanmelden voor een pre-registratie.

Bron: Persbericht The Media Nanny

