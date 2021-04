UB40 van Ali Campbell en Astro naar Ziggo Dome

UB40 komt naar Nederland! De band, met medeoprichters Ali Campbell en Astro, staat in het voorjaar van 2022 in de Ziggo Dome.

Drie jaar na de spectaculaire viering van het veertigjarig jubileum van de band, keert UB40 terug in de Ziggo Dome! Oprichters Ali Campbell en Astro, gesteund door een zevenkoppige band, komen op dinsdag 8 maart 2022 naar de Amsterdamse concertzaal. De show is onderdeel van ‘The Unprecedented Tour’.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 23 april om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

