Concert at SEA verplaatst naar zomer 2022

Concert at SEA 2021 gaat niet door. De aankomende editie van het festival is door de aanhoudende coronacrisis naar de zomer van 2022 verplaatst.

Concert at SEA verplaatst naar 2022

Concert at SEA zal dit jaar niet plaatsvinden. De organisatie van het festival zag zich door de huidige pandemie genoodzaakt om de aankomende editie te verplaatsen naar 2022. “Er blijven te veel onzekerheden om dit jaar een volwaardige editie van het festival te kunnen organiseren. Het is bovendien niet mogelijk gebleken om het festival te verplaatsen naar later in de zomer. Dat valt ons natuurlijk zwaar. Het is ook echt heel vervelend voor alle artiesten, crew, leveranciers, partners en voor alle fans”, schrijft het festival in een statement.

De aankomende editie van Concert at SEA vindt op 30 juni, 1 en 2 juli 2022 alsnog plaats op de Brouwersdam in Zeeland. De organisatie van het evenement meldt dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data. De line-up van het festival wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Bron: Persbericht

