Madnes Festival 2021 verplaatst naar eind augustus

Madnes Festival heeft zijn aankomende editie verplaatst. Het festival op Ameland hoopt eind augustus 2021 plaats te kunnen vinden.

Madnes Festival 2021 kondigt nieuwe data aan

Madnes Festival vindt aankomende zomer op 27, 28 en 29 augustus plaats. De organisatie van het driedaagse evenement kondigt de nieuwe data middels een video op Instagram aan. Het festival zou oorspronkelijk op 2, 3 en 4 juli al plaatsvinden, maar door de aanhoudende coronacrisis is besloten om de aankomende editie te verschuiven naar een later moment.

De organisatie heeft goede hoop dat het festival op de nieuwe data door kan gaan: “We gaan met enorm veel energie en positiviteit de zomer tegemoet! Met deze nieuwe datum denken we dat we een grote kans hebben dat we straks weer kunnen genieten op MadNes als vanouds!”

Tickets voor Madnes 2021 gaan op een later moment in de verkoop. Meer info is te vinden op de website van het festival.

Bron: Instagram

