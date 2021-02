Graspop verplaatst 25ste editie naar 2022

De aankomende editie van Graspop Metal Meeting gaat opnieuw niet door. Het Belgische metalfestival heeft zijn 25ste editie naar 2022 verplaatst.

Graspop 2021 gaat definitief niet door. Het festival wordt voor het tweede jaar op rij door de coronacrisis geannuleerd. “Met veel pijn in het hart moeten we jullie meedelen dat de 25e editie van Graspop Metal Meeting voor een tweede keer wordt uitgesteld”, schrijft de organisatie van het metalfestival. “De 25e verjaardag van GMM zal gevierd worden van 16 t.e.m. 19 juni 2022.”

GMM meldt dat reeds gekochte tickets voor de editie van 2021 gewoon geldig blijven voor 2022. Ticketkopers ontvangen binnenkort een bericht van de Belgische tak van Ticketmaster. Meer info is te vinden op de website van het festival.

Unfortunately the 25th anniversary edition of Graspop Metal Meeting will be postponed to 2022.

— GraspopMetalMeeting (@GraspopMetal) February 26, 2021