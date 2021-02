Gojira kondigt nieuw album ‘Fortitude’ aan en releaset single

Goed nieuws voor Gojira fans! De metalband kondigde woensdag zijn gloednieuwe album ‘Fortitude’ aan en bracht tegelijkertijd een single uit.

De nieuwe plaat van de Franse metalband heeft de naam ‘Fortitude’ gekregen en wordt op vrijdag 30 april uitgebracht. Tegelijkertijd met de aankondiging van de nieuwe plaat deelde de groep tevens de eerste single van het album, genaamd ‘Born For One Thing’.

Our new album Fortitude will be released on April 30 and the first single "Born For One Thing" is out now!

Watch the video and pre-order now: https://t.co/yAErs77bcV pic.twitter.com/YZSE8yQR5R

— Gojira (@GojiraMusic) February 17, 2021