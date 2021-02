Tino Martin verplaatst ‘Viva Las Vegas’-shows in Ziggo Dome

Tino Martin heeft zijn aankomende concerten in de Ziggo Dome opnieuw verplaatst. De zanger komt in het najaar van 2021 terug naar de Amsterdamse concertzaal.

De Haagse zanger zou oorspronkelijk in mei 2020 al op het podium van de Ziggo Dome staan, met zijn ‘Viva Las Vegas’-concerten. Door de coronacrisis konden de shows destijds echter niet doorgaan. De concerten werden verplaatst naar 30 april en 1 mei 2021, maar door de nog altijd aanhoudende pandemie zijn deze shows nu opnieuw verplaatst.

Martin brengt zijn ‘Viva Las Vegas’-show op vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2021 alsnog naar de Ziggo Dome. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

We hebben bericht ontvangen dat de concerten van Tino Martin die op 30 april & 1 mei 2021 zouden plaatsvinden in de #ZiggoDome helaas zijn verplaatst naar 26 & 27 november 2021. Reeds aangeschafte tickets blijven geldig. Meer info? https://t.co/NdyBuHSaMX pic.twitter.com/EiHDPKxyxr

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.