The Stranglers in najaar 2021 naar 013 Tilburg

The Stranglers komen naar Nederland. De Britse band reist in het najaar van 2021 naar Tilburg voor een show in Poppodium 013.

The Stranglers naar 013

Goed nieuws voor fans van The Stranglers! De rockband, die vooral furore maakte in de Britse punk-scene van de jaren zeventig en tachtig, keert in oktober terug in Nederland. De groep betreedt op zondag 31 oktober 2021 het Tilburgse podium van Poppodium 013. Fans kunnen zich opmaken voor een avond met de grootste hits van de Engelse rockers.

Concertkaarten

Tickets voor het concert zijn per direct beschikbaar via de website van 013 Tilburg.

