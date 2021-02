The Killers releasen nieuwe track ‘C’est La Vie’

The Killers zijn terug met een nieuw nummer. De band deelde vrijdag de track ‘C’est La Vie’, afkomstig van de nieuwe deluxe editie van album ‘Imploding The Mirage’.

Naast het nieuwe nummer kent de heruitgave van ‘Imploding The Mirage’ nieuwe versies van de tracks ‘Caution’ en ‘Blowback’. De deluxe versie van het album kwam vrijdag uit op de bekende streamingsdiensten waaronder Spotify, inclusief de nieuwe track ‘C’est La Vie’.

Ben jij benieuwd naar het nieuwe nummer? Beluister hem hier:

