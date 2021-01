Testvoorstelling Guido Weijers in Beatrix Theater op 20 februari

Guido Weijers staat op 20 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. De voorstelling van de cabaretier is onderdeel van een reeks coronatestevenementen.

Guido Weijers naar Beatrix Theater

De testvoorstelling stond oorspronkelijk al voor januari gepland, maar door de opkomst van de Britse variant van het coronavirus werd dit uitgesteld. De show heeft inmiddels een nieuwe datum: zaterdag 20 februari 2021.

Bij de voorstelling zijn vijfhonderd bezoekers toegestaan, die zich aan een aantal maatregelen moeten houden. Zo moet het publiek een negatieve corona-test (maximaal 48 uur oud) kunnen tonen. Ook worden bezoekers gevraagd een app te downloaden en kan er gevraagd worden om de anderhalve meter afstand los te laten en wel of geen mondkapje te dragen. Tickets voor de show zijn verkrijgbaar via de website van de cabaretier.

Bron: Eventim

Foutje gezien? Mail de redactie.​